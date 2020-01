Substituto do narcotraficante Minotauro, é transferido de prisão

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

O detento Edson Barbosa Salinas, 32 anos, o “Salinas Riguaçu”, que estava preso na penitenciária de Pedro Juan Caballero foi levado para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados, devido a crise na prisão de Pedro Juan Caballero no Paraguai após a fuga de 75 presos.

Salinas pousou em pátio próximo a Defron, a bordo de helicóptero, e com reforço de viaturas e vários agentes. Edson foi preso após uma briga de trânsito em Ponta Porã no domingo (19) à noite. Ele é apontado pela polícia como o sucessor do narcotraficante Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o Minotauro, preso em fevereiro do ano passado.

A expectativa das forças de segurança ao levar Salinas para Dourados é evitar novas ocorrências como tentativa de resgatá-lo. Ele será encaminhado para algum presídio, ainda não divulgado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp).

Durante o patrulhamento itensificado devido a fuga em massa do presídio de Pedro Juanpoliciais do Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) perceberam uma confusão entre dois motoristas na Avenida Brasil. Edson Barbosa acabou detido na noite de domingo, durante briga de trânsito no lado brasileiro da fronteira.

Edson Salinas era o passageiro do veículo que Rodrigo dirigia e apontava uma pistola calibre 38 para o ocupante do outro veículo. Na abordagem, os policiais ordenaram que eles saíssem do veículo e deitassem no chão.

Com Salinas e Rodrigo foram encontrados U$ 4.200,00 e R$ 4.150,00, eles acabaram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e vão responder por ameaça e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

