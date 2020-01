Lista com nomes de fugitivos da prisão na fronteira é divulgada

Sarah Chaves, com informações do ABC Color

A lista com os nomes dos 75 fugitivos da penitenciária de Pedro Juan Caballero na manhã deste domingo (19) já foi disponibilizada pelo Paraguai e divulgada pelo Ministério da Justiça. A maioria dos 75, que fugiram por um túnel, são integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre eles estão os seis supostos assassinos ligados ao traficante de drogas mais conhecido como Minotauro. São eles: o paraguaio Marcos Paulo Valdez Moreira, 25 anos e os brasileiros Julio César Gomes, 29 anos, Ailton Botelhos dos Santos,35 anos, Felipe Diogo Fernandes Dias, 25 anos, Rafael de Souza,25, e Luciano de Souza Martins,26 anos. Dois deles já haviam tentado escapar

Detentos que haviam sido beneficiados com prisão domiciliar pelo juiz Capitão Marcos Bado, Manuel Marcos Fernández Arce. No entanto, essa medida não teve efeito porque a causa foi transferida para a capital. Há também David Timoteo Ferreira, que havia sido preso junto com um arsenal, fazendo ameaças a juízes, promotores e jornalistas.

Também na lista está Murildo Rodríguez , que foi preso no meio de um tiroteio com a polícia em 2017.

Cabe ressaltar que nesse grupo Jackson da Silva de Paula também escapou , que estrelou, juntamente com outros dois, a fuga da prisão de Itapúa em setembro do ano passado, quando levaram o criminoso com balas, escaparam com um guarda da prisão como refém. Então eles o libertaram e foram recapturados.

Veja a lista completa abaixo:

