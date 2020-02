Mulher faz visita em presídio com entorpecentes na vagina e acaba presa

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Uma mulher identificada como Lieth, 37 anos, foi presa no domingo (9), após tentar entrar na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), com maconha e estimulantes sexuais na vagina.



Ela foi flagrada por agentes penitenciários no momento que entregaria os produtos ao irmão, identificado como Osvaldo, que cumpre pena no presídio.

Segundo o site Dourados News, a suspeita portava 200 gramas do entorpecente e 80 comprimidos escondidos na vagina. À polícia, ela se reservou o direito de permanecer calada, enquanto o irmão confessou pedir à Lieth há tempos para levar os ilícitos até ele na penitenciária, porém, ela sempre negava.

Os irmãos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

