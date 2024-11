Vazamento em botijão de gás causa incêndio em restaurante de Bataguassu

As equipes do Corpo de Bombeiros de Bataguassu foram mobilizadas logo cedo para conter um incêndio na cozinha de um restaurante, durante a manhã de terça-feira (12). O estabelecimento fica na Avenida Porto XV de Novembro, no Centro da cidade.

Conforme as informações do site Cenário MS, a válvula de um botijão de gás estava danificada, apresentando vazamento por conta do rompimento da válvula de alívio. Em determinado momento, o local começou a pegar fogo, se espalhando rapidamente pela cozinha.

Funcionários do restaurante tentaram controlar o fogo com extintores de incêndio, mas não tiveram sucesso. O incêndio só foi apagado quando as equipes especializadas chegaram ao estabelecimento.

Os militares constataram que as chamas danificaram a churrasqueira, forno, parte do revestimento da parede da cozinha, luminárias e fios da rede elétrica. Por sorte, ninguém ficou ferido durante o incidente.

