Veterinária morreu em frente a motel onde Abuchain foi assassinado

Com a morte da veterinária, Izabelle Cristovam Coutinho, 29 anos, o Motel Lumiere, da saída para Três Lagoas, agora acumula mais um caso policial, o primeiro aconteceu em novembro de 2018 e aconteceu dentro do banheiro de um dos quartos do estabelecimento, que terminou com a execução do ex-superintendente de Gestão de Informação do Governo de Mato Grosso do Sul, Daniel Nantes Abuchaim, 46 anos,.

Apesar de a morte da jovem não ter acontecido dentro do motel, os fatos que antecederam foram no quarto: uso de cocaína e possíveis ameaças de morte. Algo semelhante ao caso de Daniel que foi assassinado quando estava no motel com sua “amiga, a cafetina Fernanda Aparecida da Silva Sylverio.

Em depoimentos, Fernanda relatou ter tido ajuda de uma segunda pessoa que tinha dívidas a acertar com Daniel, o que teria motivado a morte. Daniel foi morto, colocado em seu veículo e jogado em uma estrada ao lado da Univerp Agrárias, próximo ao Parque dos Poderes.

No caso de Izabelle, não houve assassinato, mas o que intriga é o fato do empresário Rafael Valler ter “fugido” do local, sem prestar socorro à jovem que estava passando mal. Relatos apontam que a veterinária rastejava no asfalto e espumava pela boca.

Ela ainda tentou se jogar em frente a um caminhão, mas o motorista teria percebido a ação e conseguiu parar. Mesmo assim, Izabelle rastejou até ficar entre as rodas do caminhão de onde teria se recusado a sair. A veterinária foi retirada de lá sem vida.

