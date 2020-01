Veterinária morre com suspeita de overdose em frente à motel; empresário foge

Saiba Mais Polícia Choque apreende 23kg de droga em casa e distribuição no Lageado

A polícia foi informada na noite de quinta-feira (16), que uma mulher identificada como a veterinária, Isabelle Cristovam Coutinho, 29 anos, teria tido um surto e tentado se jogar na frente de um caminhão, na avenida Redentor, em frente ao motel Lumiére no Jardim Noroeste, onde estava acompanhando do empresário Rafael Valler.

De acordo com a ocorrência, testemunhas disseram que viram Izabelle correndo para o meio da rua transtornada e aparentando estar “surtada” pois rastejava e se jogava no asfalto gritando o tempo todo.

Segundo a testemunha que estava tentando ajudar a moça, Rafael Valler que estava com ela no motel apareceu e tentou coloca-la em sua caminhonete, mas ela relutou, então ele entrou no veículo e saiu em alta velocidade.

Enquanto isso, Izabelle estava muito descontrolada e espumava pela boca, então atravessou a avenida em direção a um caminhão em movimento. O motorista ao perceber que a jovem ia em sua direção conseguiu freiar o veículo para evitar um atropelamento.

Ainda de acordo com a polícia, quando o motorista do caminhão desceu para ver o que houve, a vítima tentava se enfiar entre os eixos do veículo, então com ajuda de outras testemunhas tentaram tira-la, de entre as rodas, no entanto, em certo momento a mulher caiu para trás já desacordada e quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, tentaram fazer os procedimentos para reanima-la, porém ela acabou morrendo.

O delegado de plantão da Delegacia de Pronto atendimento Comunitário (Depac) Centro, esteve no local para fazer os levantamentos e encontraram sob um frigobar do quarto do motel uma pequena porção de cocaína que foi apreendida e entregue na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Além da droga, foram encontradas quatro latas de cerveja e um frasco de neosoro,

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

