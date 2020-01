Choque apreende 23kg de droga em casa e distribuição no Lageado

O Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu mais de 23kg de maconha, com Luiz Miguel Nunez Sanchez, 27 anos, na noite de quinta-feira (16), em uma residência na rua Manoel Macedo Falcao no bairro Parque do Lageado.



De acordo com a ocorrência, a polícia foi até o local no Parque do Lageado, pois recebeu inúmeras denúncias, de que o endereço era utilizado como ponto de distribuição e venda de drogas.

No local a guarnição encontrou m Luiz Miguel, em frente a casa , e ao visualizar a viatura, o indivíduo tentou fugir, e foi impedido pela polícia e abordado no quintal da residência.



Quando foi questionado o motivo o que o levou a fugir, Luiz disse que estava de posse de 22kg de maconha que estavam no interior da residência dentro de uma mala e que venderia essa a droga para outro indivíduo que ainda chegaria ao local.

Segundo relatos do autor, a droga seria de Bela Vista, no interior do Estado, e que em Campo Grande teria recebido a droga de uma mulher de 32 anos. Em buscas dentro da casa, a polícia localizou a mala com 29 tabletes de maconha, que conforme laudo da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), totalizou 23kg da droga.

Luiz recebeu voz de prisão, e os outros envolvidos no tráfico ainda não foram identificados. A caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) CEPOL, e a droga apreendida fora encaminhada à Denar.

Deixe seu Comentário

Leia Também