Jovem que foi preso com anabolizantes agora dá dicas de como ter “shape natural”

O empresário e fisiculturista Renato dos Santos Lopes, 23 anos, preso em maio do ano passado, sob acusação de comercializar anabolizantes, desistiu do uso das “bombas” para alcançar o resultado desejado em curto prazo e agora usa as redes sociais para incentivar atletas a “crescerem de maneira natural”.

Em entrevista exclusiva ao JD1 Notícias, Renato rebateu as acusações de que estaria comercializando os anabolizantes no Camelódromo de Campo Grande, onde tem um stand de roupas masculinas. “Eu não vendia anabolizantes, apenas usava. Não pegaram nada em minha loja onde alegam que eu vendia e nem existe um suposto comprador, apenas invadiram minha casa sustentando ter uma denúncia anônima e pegaram os anabolizantes que estavam em meu guarda roupas. Eu disse ao juiz que sou atleta e todo atleta faz o uso, porém, resolvi parar de competir e me dedicar a uma vida mais saudável e sem problemas com a lei”, contou.

Renato está solto desde 20 de maio de 2019 e agora aguarda uma última audiência que ele espera ter decisão positiva. O tempo foi de reflexão, segundo ele conta a nossa equipe de reportagem. “Anabolizantes só dão problemas, não vira”, disparou. Agora, o olhar de Renato é outro, para uma vida saudável, sem o uso dos produtos que lhe causaram sérios problemas. “Dá para ter um corpo estético sem anabolizantes, saudável, sem gastar muito”, contou.

Hoje, o atleta tem uma vida regrada à boa alimentação e treinos. “Evito frituras e doces. Faço exercícios aeróbicos e jejum para acelerar o metabolismo e queimar gorduras. Durante o dia, faço refeições saudáveis e no período noturno treino com pesos para gerar hipertrofia muscular”, detalhou.

Superação e influência

Há sete meses, Renato não usa mais trembolona, durateston, boldenona, masteron, anabolizantes que usava. O consumo dos produtos é proibido sem o acompanhamento médico. O jovem abriu um canal no Youtube para dar dicas de como conquistar bons resultados sem muito investimento financeiro e uso indevido de anabolizantes.

Para aperfeiçoar suas dicas, ele ainda pretende começar uma faculdade de Educação Física. Acompanhe abaixo um dos vídeos do canal onde Renato abomina o uso dos anabolizantes.

Deixe seu Comentário

Leia Também