Vídeo: “Bunitinho” morre baleado em operação na favela

O fenômeno das redes sociais, Diego de Farias Pinto, ou como era chamado “Bunitinho”, morreu baleado durante uma operação da Polícia Militar na saída de um baile funk. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5) no Morro do Dendê, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

Bunitinho ficou conhecido por sempre estar sorrindo e fazendo memes. Entre eles, o famoso “Sextou”, compartilhado em todos os status nas sextas-feiras e seu principal e que deu o seu nome “Bunitinho”.

De acordo com a Polícia Militar, foi realizada uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para combater as lideranças do tráfico na comunidade. Após a chegada da equipe, houve um forte confronto e depois os policiais encontraram o carro em que estava Bunitinho e mais três pessoas, que não foram identificadas.

Os quatros foram encaminhados ainda com vida para o hospital, mas nenhum deles resistiu.

Segundo informações, Bunitinho tinha sido chamado para o baile que acontecia em comemoração ao aniversário do chefe do tráfico do morro do Dendê.

O governador do Rio, Wilson Witzel fez uma publicação a respeito do ocorrido. “Bandidos dispararam seus fuzis contra a polícia no Morro do Dendê, uma comunidade ainda tomada por narcoterroristas. Até agora não temos todos os detalhes da operação. Determinei apuração rigorosa pela Delegacia de Homicídios sobre as 4 mortes”, tweetou.

Ainda não foi divulgada nenhuma informação sobre velório e enterro do fenômeno. Enquanto isso, nas redes sociais, famosos e fãs prestam homenagens a Bunitinho.

Relembre alguns vídeos do Bunitinho que viralizaram na rede.

Deixe seu Comentário

Leia Também