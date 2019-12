Vídeo - PM agride morador de rua comendo e atira spray de pimenta em cão

Um policial militar foi flagrado agredindo um morador de rua, enquanto ele está com um prato de comidas nas mãos, em Junqueirópolis, cidade no interior de São Paulo na tarde dessa segunda-feira (02). O agente ainda é filmado enquanto joga spray de pimenta em um cachorro, que estava ao lado da vítima.

A agressão foi filmada por pessoas que estavam próximas ao local. As imagens circulam nas redes sociais. No vídeo, é possível ver o homem em situação de rua sentado em um banco da praça e o PM logo ao lado. O policial agride o rapaz com tapas e chutes.

Um segundo policial também aparece no vídeo. Com a mão na cintura, ele assiste toda a ação do companheiro e não demonstrou nenhuma atitude de repúdio.

O vídeo que flagrou a ação gerou revolta entre internautas e a repercussão fez com que o caso chegasse à corporação da PM na cidade, que classificou a atitude do policial como “inadequada”.

A nota oficial do batalhão, que informou ainda que abriu um procedimento interno para apurar a conduta do policial, diz “o 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior lamenta o episódio, pois, após análise das imagens, verificou-se que houve uma ação inadequada do policial militar, o qual não reflete o preconizado em treinamentos e na doutrina de defesa do cidadão”.

Em depoimento à Polícia Civil, que registrou um boletim de ocorrência, o morador de rua informou que seu cachorro começou a latir para jovens que ficaram o “atiçando” na praça e a PM, então, teria sido acionada.

De acordo com a vítima das agressões, o policial já teria feito uma abordagem agressiva logo na chegada ao local e que seu cachorro, então, avançou contra o agente em seu extinto de defender o dono.

Testemunhas informaram que o morador de rua, conhecido das redondezas, tem um perfil agressivo, mas que a ação do policial foi desproporcional.

O senhor comendo um prato de comida que ganhou, dividindo com seu cão, são muito perigosos! pic.twitter.com/Cys4a0mKdg — Hic Toffoli (@hicpedia) 2 de dezembro de 2019

