Video: Policial é metralhado após prender filho de El Chapo

O policial da Guarda Nacional do México, identificado com Eduardo N., 30 anos, foi alvejado com 155 tiros no estacionamento do shopping da cidade em Sinaloa (México).

A filmagem da câmera de segurança do estacionamento do shopping mostra o momento do crime. O policial estaciona o seu carro, branco, e logo em seguida, dois homens saem do carro vermelho, que estacionou ao lado, atiram e fogem.

Eduardo participou de uma operação, em meados de outubro, que prendeu Ovidio Guzmán, filho do narcotraficante Joaquin “El Chapo” Guzmán.

A operação da Guarda Nacional foi criada por Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, com o objetivo de combater o tráfico de droga.

Assista ao vídeo da câmera de segurança do estacionamento:

Deixe seu Comentário

Leia Também