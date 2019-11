Policial aposentado é encontrado morto no Jóquei Clube

O policial militar da reserva, Alcides Nerys de Oliveira, 69 anos, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (23). O corpo estava com marcas de tiro no peito, no Jóquei Clube, em Dourados.

Alcides desapareceu na manhã dessa sexta-feira (22) após sair de casa para entregar uma cômoda para adoção, mas não voltou.

O corpo do homem foi encontrado parcialmente suspenso em uma árvore, 10 metros dentro da mata. O veículo da vítima estava próximo a cena do crime, com a chave ainda no contato.

O caso ainda está sendo investigado e foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

