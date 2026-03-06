VÍDEO: Carro pega fogo em cruzamento movimentado de Campo Grande

Um carro pegou fogo na tarde desta sexta-feira (6) no cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rua Pedro Celestino, em Campo Grande.
Segundo relatos de pessoas que estavam no local, comerciantes da região ajudaram a conter as chamas utilizando extintores cedidos por estabelecimentos próximos.
Antes que o fogo se espalhasse, pessoas que estavam no carro conseguiram retirar alguns pertences, entre eles uma mochila, uma bolsa e uma merendeira que, aparentemente, pertenciam a uma criança.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Testemunhas informaram que o incêndio pode ter sido causado por uma pane elétrica no veículo. As circunstâncias do caso não foram oficialmente confirmadas.
