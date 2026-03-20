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VÍDEO: Casal é preso por fabricar e vender whisky adulterado em casa em Campo Grande

Segundo a polícia, o casal misturava conhaque e vodka, e adicionava adoçante para mascarar o sabor, revendendo o produto como se fosse whisky de alto padrão

20 março 2026 - 14h51Brenda Assis     atualizado em 20/03/2026 às 14h52
A apreensão foi realizada nesta sexta-feiraA apreensão foi realizada nesta sexta-feira   (WhatsApp/JD1)

A Polícia Civil de Campo Grande desarticulou um esquema de adulteração de bebidas alcoólicas que funcionava dentro de uma residência. Um casal foi preso em flagrante suspeito de produzir e comercializar ilegalmente os produtos durante esta sexta-feira (20).

De acordo com o delegado Wilton Villas Boas de Paulo, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), a investigação começou em janeiro, após uma denúncia anônima indicar que o imóvel era utilizado para a fabricação clandestina de bebidas.

“Recebemos a informação de que um casal estaria produzindo bebidas alcoólicas em uma residência, e não em um estabelecimento regular. Diante disso, representamos por mandado de busca e apreensão”, explicou o delegado.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram diversos materiais usados no envase e na adulteração de bebidas, incluindo embalagens e rótulos que imitavam marcas de maior qualidade para posterior comercialização.

Segundo a polícia, o casal misturava bebidas mais baratas, como conhaque e vodka, e adicionava adoçante para mascarar o sabor, revendendo o produto como se fosse whisky de alto padrão.

O delegado também destacou que o local era insalubre e não possuía condições mínimas de higiene. “Não há qualquer garantia da qualidade do produto. A manipulação e o envase em recipientes inadequados podem causar contaminação”, afirmou.

Além do casal, os policiais apreenderam um veículo Chevrolet Celta preto, que era utilizado para realizar a entrega das bebidas adulteradas.

Os suspeitos foram conduzidos em situação de flagrante, e a manutenção da prisão ainda será analisada. A Polícia Civil informou que há um segundo endereço ligado ao esquema, que também deve ser alvo de diligências.

 

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