Vídeo - Guardas municipais agridem morador de rua idoso com cachorrinha

Priscilla Porangaba, com informações do Fórum

Mais uma abordagem policial truculenta chocou transeuntes e internautas nesta segunda-feira (10). Pela manhã, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, um morador de rua conhecido como Jadir foi agredido por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e a ação foi filmada por pessoas que estavam no local.

Segundo testemunhas, Jadir tentou entrar no Mercadão de São José dos Campos com sua cadela no coloco, o que seria proibido. Ao ser impedido por um dos guardas civis a confusão teria começado e outros dois guardas participaram da abordagem violenta.

Nas imagens, é possível ver os três guardas agindo com truculência já depois que o homem estava detido. Também é possível ouvir as pessoas que estavam no local pedindo para que os guardas não violentassem o morador de rua, que é idoso. Relatos dão conta, inclusive, que os agentes dispararam spray de pimenta contra aqueles que tentavam se aproximar.

Ao delegado da Polícia Civil que acompanha o caso, o guarda alegou que o homem teria atirado café quente contra ele, e foi feito um registro de ocorrência por desacato à autoridade. As pessoas que presenciaram a cena, porém, foram à delegacia e abriram boletins de ocorrência por lesão corporal contra o guarda.

O caso será analisado também pela Corregedoria da Polícia Civil. Antes mesmo da conclusão das investigações, porém, o prefeito da cidade, Felicio Ramuth (PSDB), foi às redes sociais para repudiar o ocorrido e informar que a GCM agiu com truculência.

“Na minha opinião essa abordagem excedeu muito o que deveria ser feito. Em nome da cidade quero pedir desculpas ao senhor Jadir”, afirmou.

