Vídeo - Posto de combustível explode e deixa feridos na Rússia

Um posto de gasolina explodiu na manhã desta segunda-feira (10), a Rússia e apesar de ter deixado pelo menos 13 pessoas feridas, não há informações de mortes no momento.

De acordo O Tempo, a mídia local informou que o incêndio teria começado em um tanque de gás do posto que fica na cidade de Volgograd, a antiga Stalingrado.

Conforme o Ministério de Emergências russo, foi um tanque de propano que pegou fogo inicialmente no posto. Os bombeiros chegaram ao local às 11h30 no horário local, mas não conseguiram conter o incêndio antes do início da tarde.

Entre os feridos estão profissionais que foram ao local para ajudar a combater o incêndio, um deles, inclusive, em estado grave.

