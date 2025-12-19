VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã

Homem, ainda não identificado, foi morto a tiros durante a tarde sexta-feira (19), no Bairro Jardim Primor, localizado em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, divulgadas inicialmente pelo site Ponta Porã News, a vítima estava brigando com uma mulher, quando foi atingido a tiros e acabou morrendo ainda no local do crime.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

