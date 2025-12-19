Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Polícia

VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais

19 dezembro 2025 - 14h23Brenda Assis

Homem, ainda não identificado, foi morto a tiros durante a tarde sexta-feira (19), no Bairro Jardim Primor, localizado em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, divulgadas inicialmente pelo site Ponta Porã News, a vítima estava brigando com uma mulher, quando foi atingido a tiros e acabou morrendo ainda no local do crime.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho
Polícia
Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Dupla de moto foge e atira contra polícia no Noroeste
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Mulher é ameaçada de morte pelo colega de trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
'Tenho dois aniversários', diz idoso que escapou de acidente com Nossa Senhora Aparecida no peito
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Com Nossa Senhora Aparecida no coração, idoso escapa ileso de acidente grave em Campo Grande
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher pede para marido ficar quieto após filho dormir e é espancada em Dourados
Frederico estava lotado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac)
Polícia
Investigador da Polícia Civil suspeito de roubo de carga é afastado do cargo
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
Briga aconteceu no meio da rua
Polícia
VÍDEO: Homem esfaqueia ex-cunhado após série de desentendimentos em Rio Verde
Casa ficou destruída com o incêndio
Polícia
VÍDEO: Corpo de homem é encontrado carbonizado em residência de Rio Verde, em MS

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande