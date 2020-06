Vídeo: “Sou serva de Deus”, diz mulher ao chamar funcionário de "viado" e quebrar agência

Uma mulher que não teve a identidade divulgada agrediu um funcionário de uma agência de viagens, no domingo (28), no Terminal Rodoviário de Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso.

De acordo com informações da mídia local, tudo teve início quando o funcionário, que também não teve a identidade revelada, pediu para que a cliente respeitasse o distanciamento estabelecido pela medida de biossegurança de combate ao coronavírus.

A mulher teria ficado descontrolada ao receber a ordem e começou a agredir o funcionário que a atendeu. Um vídeo foi gravado no momento da agressão. O funcionário tenta evitar a agressão, correndo para outro lado do terminal e é acompanhado pela agressora. Nas imagens, é possível ver as palavras de ofensas ao jovem trabalhador, dizendo que ele deveria morrer por ser homossexual.

O funcionário volta para dentro da agência, é acompanhado pela mulher que pega um bastão e destrói equipamentos da empresa. A Polícia Militar foi acionada e conduziu a mulher para a Delegacia Judiciária Civil, após a confecção do boletim de ocorrência.

Assista ao vídeo gravado no momento da agressão:

