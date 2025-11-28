VÍDEO: Trabalhador morre após teto de empresa desabar em Dourados

Uma pessoa morreu durante o desabamento do teto de uma indústria de couro localizada na região do Distrito Industrial, em Dourados. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (28).
Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram rapidamente acionadas, atendendo as vítimas que se machucaram no local.
Ainda não há informações sobre a causa do desabamento, nem a identificação da vítima.
Outros sites locais detalharam que 15 pessoas ficaram feridas por conta do desabamento.
