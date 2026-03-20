Vigilante avisa fechamento de quadra e é espancado por grupo em escola de Dourados

Um vigilante de 28 anos foi ameaçado e agredido enquanto trabalhava em uma escola municipal de Dourados. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (18) e foi registrado na quinta-feira (19).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trabalha como vigilante patrimonial na Escola Municipal Antônia Cândido de Melo. Na ocasião, ele foi até a quadra da unidade para informar um grupo de jovens sobre o fim do horário de uso do espaço, que estava reservado até as 21h.

De acordo com o relato, ao ser abordado, o grupo reagiu com xingamentos e se recusou a deixar o local. Em seguida, um dos integrantes teria seguido o vigilante até outro ponto da escola e o empurrado.

Ainda conforme o registro, a situação continuou após o vigilante retornar à quadra. Ele acionou a Guarda Municipal, mas antes da chegada da equipe, foi atingido por um golpe com capacete desferido por um dos jovens.

Durante a confusão, outro integrante do grupo ainda teria feito ameaças contra a vítima.

O vigilante informou à polícia que um dos envolvidos seria o responsável pela locação da quadra. Ele manifestou interesse em representar criminalmente contra os autores.

Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça e vias de fato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado.

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