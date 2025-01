Vítima de acidente na BR-158 era de Paranaíba e voltava para casa após visitar parentes

A motorista que faleceu durante um grave acidente na BR-158, foi identificada como Idevania de Paula. A colisão aconteceu entre as cidades de Aparecida do Taboado e Paranaíba.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelas autoridades, Idevania estava voltando para Paranaíba onde mora, após visitar parentes na cidade de Votuporanga, localizada no interior de São Paulo.

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Acidente entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS

A paranaibense estava conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux quando acabou perdendo a direção e invadiu a pista contrária, vindo a colidir contra um caminhão que seguia na direção oposta.

Por conta da dinâmica do acidente, Idevania faleceu ainda no local ao ficar presa às ferragens do veículo. Uma vítima foi socorrida com ferimentos leves, porém, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) não soube dizer em qual veículo ela estava.

A suspeita é que a motorista tenha perdido o controle por conta da forte chuva que caia na região durante o momento da colisão. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Acidente entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS

Deixe seu Comentário

Leia Também