Vizinhos encontram idoso morto na varanda de casa em Corumbá

O idoso Reinaldo Garcia Ramos, de 60 anos, foi encontrado morto na varanda da casa onde morava no bairro Boa Esperança, em Ladário.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, vizinhos notaram que Reinaldo ‘sumiu do nada’, além de a casa estar trancada há algum tempo. Por conta disso, eles resolveram subir no muro do imóvel para ver se estava tudo.

Neste instante, eles viram o idoso caído na varanda, já sem sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada para atender o caso, constatando que o corpo não tinha sinais de violência.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia também foram até o local, fazendo os levantamentos sobre o caso, que foi registrado como morte natural na Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também