Vizinhos sentem mau cheiro e idoso é encontrado morto em Campo Grande

Orozino Alves da Silva, de 65 anos, foi encontrado morto na própria residência, na noite desta segunda-feira (9), no Parque Residencial dos Girassóis, em Campo Grande. Vizinhos é quem suspeitaram da morte após sentir um mau cheiro vindo do imóvel.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a Polícia Militar, que ao entrarem na casa encontraram o corpo do idoso na varanda, que fica na área lateral do imóvel. O cadáver estava em avançado estado de decomposição.

Testemunhas informaram as autoridades que o Orozino morava sozinho e não tinha familiares na região. Alguns vizinhos disseram que a vítima era reservada e não mantinha contato com ninguém.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

