"Vodrasto" Ã© preso por abusar sexualmente das trÃªs netas

Um homem de 57 anos foi preso preventivamente em Bataguassu, acusado de praticar atos libidinosos com duas menores, e estuprar uma terceira menina. Ele é “vodrasto” das três crianças.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), cumpriu o mandado de prisão contra o acusado na última quinta-feira (07), expedido pelo Poder Judiciário.

As três vítimas contaram com detalhes como aconteceu os abusos. Com isso, a Polícia Civil pôde atuar rapidamente para a preservação da integridade física e psicológica das meninas.

