Voltando de viagem, motorista capota carro e morre na BR-262, em Terenos

Motorista, de 54 anos, que não teve a identificação divulgada, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (27), na BR-262, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande. Ele estava acompanhado de mais 4 pessoas.

No veículo também estavam uma mulher, de 46 anos, uma jovem, de 24 anos, uma amiga da família, de 43 anos, e uma adolescente, de 13 anos. Todos foram socorridos, mas sem ferimentos graves.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias no local do acidente com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a família retornava de viagem do distrito de Águas de Miranda, em Bonito, e seguiam para Campo Grande. Primeiramente quem estava dirigindo era a jovem, de 24 anos, mas ela passou a direção para o homem, de 54 anos, que seguiu a viagem.

Ela contou para a PRF que dormiu no trajeto, mas sentiu quando o motorista perdeu o controle e chegou a invadir a pista contrária, retornando para a mão certa e colidindo com a placa nas margens da rodovia. Após o impacto, houve o capotamento, com o carro virando diversas vezes.

O motorista morreu no local em decorrência de um ferimento grave que sofreu na cabeça, por conta do impacto sofrido. Em meio ao carro, existe massa encefálica espalhada.

O Corpo de Bombeiros precisou realizar o desencarceramento da vítima para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil. As demais vítimas foram encaminhadas para atendimentos hospitalares em razão da dinâmica do acidente.

A reportagem ainda notou que vários objetos ficaram pelo acostamento, como pacotes de arroz, caixa de isopor, cerveja, café e água.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também