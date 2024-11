'Vou te dar uma vida de Alphaville', adolescente foge de casa após brigar com a mãe na Capital

A adolescente Emmily Ferreira Medrado, de 14 anos, fugiu de casa e está preocupando os familiares há mais de 3 dias em Campo Grande. Ela mora com a mãe, os irmãos e o padrasto no Bairro Universitário.

Para o JD1, a mãe da menor contou que como teve filho há 15 dias, ainda está se recuperando da cirurgia. Por isso, ela precisa de ajuda dos mais velhos para os afazeres domésticos dentro de casa. Na tarde de sábado (2), por volta das 15h, ela pediu para o menino de 10 anos falar com Emmily para limpar a casa.

“Eu dei falta dela quando mandei o meu filho pedir ajuda pra a limpeza. Eu fui orientando-o devagar, até que ela chegou por volta das 20h, completamente embriagada e começou a brigar comigo porque eu reclamei dela ter sumido e chegado apenas aquele horário”, explicou Letícia Ferreira.

A atitude irritou a menor, que deu um empurrão na própria mãe. Posteriormente, a mulher bateu na filha para tentar ‘corrigir’ suas atitudes, mas novamente Emmily a agrediu até fazer ela sangrar pelo corte da cesárea. A confusão só parou quando o marido de Letícia apareceu para segurar a adolescente, enquanto isso os irmãos dela choravam.

Como estava bêbada, ela foi para dentro de um quarto e quebrou os móveis, aparelhos eletrônicos e outras coisas. Depois do surto, a menor dormiu. Ao acordar, ela pegou algumas mudas de roupa e foi embora, sem avisar a mãe para onde estava indo.

No mesmo dia, Emmily mandou mensagem pelo Instagram pedindo perdão para a mãe. “Letícia, eu estou bem. Sai de casa e vou me reconstruir para dar uma vida de Alphaville para a senhora e para os meus irmãos. Perdão pelo que eu fiz, não queria ter feito aquilo e nunca vou me perdoar pelo que fiz com a senhora. O lugar que estou é de boa. Desculpa”, disse a adolescente.

Em continuação, ela afirma saber que a mãe não vai querer seu ‘dinheiro sujo’, mas vai poder dar o que quiser para a família ter uma boa vida. Um boletim de ocorrência sobre o caso já foi registrado.

Preocupados, os familiares tentaram manter contato com a menor, porém, todos foram sendo bloqueados por ela. Viu a Emmily ou sabe onde ela está? Basta entrar em contato com a família através do número: (67) 9 8131-7071 ou ligar para a Polícia Militar através do 190 informando o paradeiro da menina.

