'Vou te matar e cortar sua cabeça!', homem é preso após ameaça e perturbação em shopping

Homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por perturbação e ameaça dentro da praça de alimentação de um shopping, localizado no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (15).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Miliar foi acionada para atender um caso de perturbação do sossego. Ao chegar, encontraram o coordenador de segurança do referido shopping, detalhando que o autor estaria em visível estado de embriaguez, perturbando os clientes com a praça lotada.

O homem falava alto, ficava muito perto das pessoas e ainda perturbava quem tentava sentar na mesma mesa que ele. Diante da situação, ele foi abordado e chegou a se fazer de ‘desentendido’ para os seguranças, que apesar dos resmungos, conseguiram levar o autor para a sala da administração.

No local, ainda segundo relato do coordenador de segurança, o homem o teria ameaçado de morte dizendo: ‘Eu u. Para os policiais, o autor disse que sacou R$ 30 usando a biometria, sendo que esse valor teria sido gasto com chopp em um dos restaurantes do shopping.

Diante dos fatos, o homem foi preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso acabou sendo registrado como ameaça e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

