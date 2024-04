65 anos de Inocência: Riedel entrega reforma, pavimentação e recursos para aeródromo

A "Cidade Romance" de Inocência completou 65 anos de criação e nesse sábado (6), uma grande festa cívica foi realizada na Concha Acústica em comemoração ao aniversário do município para a entrega de novos equipamentos e a assinatura de convênios. O aporte de recursos somam mais de R$ 52 milhões em obras e ações de infraestrutura, saúde, habitação e educação.

De acordo com o governador Eduardo Riedel, que participou das comemorações, o pacote de investimentos e obras acompanha o ritmo de crescimento e desenvolvimento econômico sustentável do município, que foi escolhido para sediar a primeira planta de celulose da Arauco no Brasil, com previsão de início de operação em 2028.

Uma das obras vistoriadas por Riedel em Inocência foi a área do futuro aeródromo. Com investimentos robustos, o Governo do Estado pretende alavancar o turismo na região, facilitar o transporte de cargas e passageiros e fomentar a economia local.

Com investimentos robustos para o aeródromo da cidade, o Governo pretende alavancar o turismo e facilitar o transporte de cargas e passageiros

“É uma obra de mais de R$ 15 milhões e esse aqui é o equipamento que vai ajudar no ir e vir dos empresários que estão em torno desse empreendimento da Arauco. O resultado no final é emprego, renda, desenvolvimento para o município de Inocência”, enfatizou o governador.

O aeródromo será dotado de pistas de pouso, decolagem e taxiamento, pátio de aeronaves e alambrado operacional. Com o novo equipamento será possível receber aeronaves de médio porte.

Ainda segundo o governador, o Estado está concentrando esforços em aprimorar a infraestrutura dos aeroportos e Inocência está entre os municípios que se beneficiarão deste plano estadual de investimento aeroviário, que envolve recursos estimados em R$ 250 milhões, a serem aplicados em reforma, estruturação e implantação de novos aeroportos.

Outro anúncio importante foi a entrega da obra de reforma da Escola Estadual Professor João Pereira Valim. Com 617 alunos matriculados, a unidade escolar oferece ensino fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Foram investidos R$ 5,7 milhões, que inclui mobiliários e outros itens.

Outra obra relevante que está sendo realizada, é a pavimentação asfáltica e drenagem no Distrito de São Pedro, com recursos que alcançam R$ 1, 3 milhões.

Inocência, com seus mais de 8 mil habitantes, tem experimentado um boom econômico nos últimos anos e necessita também de investimentos na área de habitação.

Nas festividades, foi anunciado a construção da base estrutural para 51 casas do Programa Lote urbanizado do programa da Agehab (Agência de Habitação de MS), no valor de R$ 5,7 milhões.

O Lote Urbanizado - programa habitacional do governo do Estado, desenvolvido por meio da Agehab, em parceria com os municípios -, promove a realização do sonho da casa própria para famílias com renda de até R$ 4,6 mil.

Em Inocência, essa conquista está se tornando realidade para dezenas de famílias, e os investimentos em habitação são de R$ 847,2 mil, a serem aplicados na construção das bases estruturais nos lotes.

