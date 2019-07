“A capital de MS é Nioaque”, diz Bolsonaro ao elogiar senadora

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Durante live transmitida em suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) brincou ao relembrar do estado e comentar que “a capital de Mato Grosso do Sul é Nioaque”.

Além dele ter servido ao Exército Brasileiro no município, a fala foi feita em referência do estado de origem da senadora Soraya Thronicke (PSL), que teria chegado à sala durante a transmissão.

Ele comentou, “Soraya de Mato Grosso do Sul. A capital de Mato Grosso do Sul é Nioaque, entendeu?”, afirmou o presidente em tom de brincadeira.

Em seguida, ele corrigiu e explicou a preferência pelo município. “Nós sabemos que é Campo Grande, mas Nioaque eu morei e servi no 9º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) por três anos e meu primeiro filho não nasceu lá, mas foi produzido lá a base de churrasco, mandioca e guavira”, brincou.

O presidente ainda falou durante a transmissão sobre a medida provisória da Liberdade Econômica, do novo passaporte com o brasão da República e da disputa do Brasil por uma cadeira na Organização das Nações Unidas (ONU).

Na live, estavam presentes o ministro da Cidadania Osmar Terra, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS) e o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Paulo Uebel.

Deixe seu Comentário

Leia Também