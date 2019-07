Governo de Bolsonaro é aprovado por 33% da população

Datafolha divulga pesquisa e aponta que o país está dividido em três partes em relação ao governo de Jair Bolsonaro (PSL). De acordo com os números, 33% da população aprova o trabalho do presidente da República.

Conforme matéria da Folha de São Paulo divulgada nesta segunda-feira (8), os números mostram Jair com aprovação de 33% da população que consideram seu governo como bom ou ótimo. Para 31% a administração é ruim ou péssima. Com pouca variação esses números são parecidos com pesquisas realizadas pelo instituto há três meses.

A atual pesquisa foi feita nos dias 4 e 5 deste mês, neste período foram ouvidas 2.860 pessoas com mais de 16 anos, em 130 cidades. O Datafolha lembra que a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Assim, com o resultado da pesquisa, Jair Bolsonaro se mantém como o presidente em primeiro mandato com a pior avaliação. Quem obteve números assim foi Fernando Collor de Mello em 1990.

Esse baixo índice de aprovação acontece em um momento em que o presidente fez mudanças na cozinha do Palácio do Planalto e diminuiu o poder do militares que fazem parte de sua gestão.

Previdência e Mercosul

No congresso Jair Bolsonaro não tem encontrado muito apoio. E depois de muitas concessões conseguiu a aprovação do relatório da reforma da Previdência, que passou pela Câmara na semana passada, mas o projeto ainda enfrenta obstáculos.

Mas o presidente conseguiu acordos no campo externo, com a finalização do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Européia. Um trabalho de 20 anos que foi alavancado no último governo, de Michel Temer (MDB).

