Adriane destaca "avanços na educação" em reunião no Bairro Nova Lima

Em uma reunião com lideranças e apoiadores no bairro Nova Lima, na região do Segredo, a prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição, compartilhou os avanços alcançados em sua gestão e apresentou propostas para melhorar a qualidade de vida da população.

Adriane ressaltou os investimentos na educação, tanto na região quanto em toda a Capital, afirmando que essa área continuará sendo prioridade em seu eventual próximo mandato. Na região do Nova Lima e Segredo, 28 escolas foram revitalizadas por meio do programa “Juntos pela Escola”.

A prefeita ainda destacou a redução na fila de espera por vagas nas escolas municipais, “quando assumi a prefeitura, a demanda por vagas superava 12 mil crianças. Com planejamento e compromisso, conseguimos garantir acesso à educação para 6,6 mil delas,” disse.

Adriane também comentou os avanços na infraestrutura da região, que nos últimos dois anos, recebeu 187 moradias para as famílias que perderam suas casas no incêndio da Comunidade Mandela.

