Adriane destaca plano de mobilidade urbana para a Região Bandeira

A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição, realizou uma caminhada pelo Bairro Maria Aparecida Pedrossian, na região Bandeira nessa segunda-feira (14), visitou comércios locais e conversou com moradores sobre os avanços e propostas para o próximo mandato.



A prefeita reafirmou o compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura da região e com a qualidade de vida dos moradores da região. Ela destacou o plano de mobilidade urbana, que visa, entre outras medidas, à construção de passarelas nas áreas de maior fluxo de pedestres, como na Avenida Ministro João Arinos, para diminuir os riscos de acidentes. “A região Bandeira, especialmente o bairro Maria Aparecida Pedrossian e demais parcelamentos, têm visto um crescimento expressivo no número de moradores, e nosso maior desafio é trazer melhorias aos equipamentos públicos e fortalecer os serviços de mobilidade”, ressaltou Adriane.



Nos últimos dois anos, foram construídas 29 novas salas de aula na região, ampliando a oferta de vagas nas escolas. A região Bandeira também recebeu atenção em outras áreas, como a infraestrutura viária e a iluminação pública. A prefeita lembrou do reordenamento do trânsito na Avenida Três Barras e das obras de pavimentação e drenagem nos bairros Rita Vieira e Parque Dallas, além do saneamento nas Moreninhas e Tiradentes.



Na área da saúde, Adriane enfatizou a inauguração do Pronto Atendimento Infantil (PAI), que oferece atendimento pediátrico 24 horas, além da ampliação do horário de funcionamento da USF Tiradentes até as 22h. A revitalização de oito unidades de saúde, incluindo a USF Maria Aparecida Pedrossian, também foi destacada como parte do compromisso da gestão com o bem-estar da população.



Em um próximo mandato, Adriane planeja dar continuidade a essas melhorias. Entre as metas, estão a conclusão das obras das EMEIs Moreninha II e Serraville. Outro ponto importante é a meta de pavimentar mais 400 km de ruas em toda a cidade, incluindo os bairros da saída para Três Lagoas.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também