Adriane irá rever contratos com hospitais filantrópicos

Durante uma sabatina promovida pelo Hospital São Julião, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição recebeu a carta de compromissos do hospital, entregue pelo presidente Carlos Melke, e destacou que pretende rever os contratos com os prestadores de serviços para ampliar a oferta de atendimento à população.



"Os contratos com hospitais filantrópicos não são revisados há mais de seis anos, o que gerou uma defasagem. Vamos rever essas parcerias e promover uma atualização urgente da tabela de preços de serviços, para garantir que os serviços sejam remunerados de forma justa e que possamos continuar oferecendo um atendimento de qualidade à população", disse. O São Julião realiza atendimento SUS em clínica médica, cirurgia geral, cardiologia (risco cirúrgico), pneumologia, tratamento vascular, otorrinolaringologia, sendo referência em hanseníase e oftalmologia



A prefeita aproveitou a oportunidade para lembrar que, ao assumir a prefeitura, encontrou as contas municipais em situação crítica, com um limite prudencial de 59%, o que impossibilitava novos investimentos. "Hoje, Campo Grande está com o índice de gastos em pouco mais de 93%. Cada ponto percentual que conseguimos reduzir representa uma economia de R$ 30 milhões, recursos que estamos reinvestindo diretamente na cidade", destacou.



Durante sua apresentação, Adriane fez um balanço das ações realizadas em benefício da população da região Segredo, onde está localizado o hospital. Ela ressaltou os investimentos em pavimentação, saneamento e reformas escolares, além de reforçar o compromisso com a ampliação de leitos hospitalares e a modernização do atendimento de saúde, através da implementação de novos projetos como o Hospital Municipal.



"O Hospital Municipal será essencial para ampliar a oferta de leitos e desafogar a rede de saúde da cidade, que há mais de 20 anos não vê uma expansão significativa nesse sentido. Serão 259 leitos, com atendimento especializado em diversas áreas, como cardiologia, oftalmologia e neurologia", afirmou a prefeita.



A prefeita também destacou medidas para fomentar o desenvolvimento sustentável e o compromisso com a implementação de práticas como o Lixo Zero. "A iniciativa do São Julião, que já desviou mais de 80% dos resíduos sólidos do aterro sanitário, é um exemplo a ser seguido em toda a cidade. Vamos trabalhar para reproduzir esse modelo, promovendo a coleta seletiva, a reciclagem e outras práticas sustentáveis em todos os bairros", enfatizou.



Além dos temas de saúde e sustentabilidade, Adriane também falou sobre os desafios enfrentados com as obras paradas e judicializadas que encontrou ao assumir a gestão. Adriane finalizou destacando que a educação é uma das prioridades de sua gestão com o destaque para a reforma de 205 escolas.

