Adriane Lopes planeja mais investimentos para a região Lagoa

Em reunião com moradores da região do Lagoa, a prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à prefeitura, discutiu os avanços conquistados nos últimos dois anos de sua gestão e compartilhou as propostas para o futuro.

A prefeita destacou melhorias em áreas estratégicas, como educação e infraestrutura, ressaltando seu compromisso com o progresso de Campo Grande.



Na educação, Adriane Lopes enfatizou que cerca de 35 escolas na região foram revitalizadas pelo programa "Juntos Pela Escola". Em dois anos, mais de 150 novas salas de aula foram construídas nas sete regiões, uma medida crucial para eliminar a fila de 6,6 mil alunos que aguardavam vagas na rede pública municipal. "Dois anos é pouco tempo, mas fizemos muito. A educação sempre foi nossa prioridade, e com planejamento e determinação, conseguimos transformar essa realidade em benefício de todos", afirmou a prefeita.



Adriane planeja a conclusão das obras das Emeis São Conrado e Oliveira III, que irão ampliar a oferta de vagas e atender a crescente demanda da região.



Na área de infraestrutura, a prefeita ressaltou as obras de pavimentação e drenagem realizadas em bairros como Oliveira I, II e III, Caiobá e Tarumã. Um dos marcos da gestão foi a implantação da Avenida Wilson Paes de Barros, que interliga a Avenida Duque de Caxias ao bairro Santa Emília, promovendo maior mobilidade urbana. “Essa avenida representa um salto no desenvolvimento da região, proporcionando acesso rápido e eficiente para trabalhadores e moradores, fruto de uma gestão capacitada e comprometida com o crescimento sustentável da nossa cidade”, destacou Adriane.



Para os próximos anos, a prefeita projeta mais investimentos em drenagem, pavimentação e mobilidade urbana no Lagoa. Outro destaque é a revitalização da iluminação de 10 campos de futebol, proporcionando mais segurança e melhores condições para a prática de esportes na comunidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também