Adriane Lopes propõe construção de espaço de integração gaúcha

Para fortalecer a integração da comunidade gaúcha em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) e candidata nessas eleições municipais, anunciou uma proposta para a criação de uma praça que celebrará a cultura do Rio Grande do Sul.

Local será um espaço de convivência, esporte, lazer e cultura para todos os campo-grandenses.

Nesta sexta-feira (20) é celebrado o Dia do Gaúcho e segundo a prefeita, a construção do espaço é uma iniciativa que visa não apenas homenagear o povo gaúcho, mas também promover a interação entre as diferentes comunidades que compõem a cidade. “Esse espaço será um símbolo de respeito e valorização das tradições gaúchas, ao mesmo tempo em que proporciona à população um ambiente de integração e bem-estar,” destacou a prefeita.

O projeto inclui a integração dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) Tropeiros da Querência e Farroupilha. O local escolhido para a praça está situado em frente ao CTG Tropeiros da Querência, no bairro Villas Boas, proporcionando fácil acesso à comunidade local e fortalecendo ainda mais os laços culturais.

O patrão do CTG Tropeiros da Querência, Mário Cavinato, afirmou que a iniciativa é um sonho antigo da comunidade. "Essa praça não beneficiará apenas a comunidade gaúcha, mas todos os moradores do bairro e arredores. É um ganho significativo para todos nós,” afirmou Cavinato.

Além de valorizar a cultura gaúcha a prefeita Adriane Lopes liderou ações de arrecadação de donativos destinados ao Rio Grande do Sul após inchentes.

