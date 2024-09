Adriane promete investimentos e melhoria do Distrito de Anhanduí

Durante sua campanha, a prefeita Adriane Lopes (PP), se reuniu com moradores e lideranças do Distrito de Anhanduí, destacando suas propostas e ouvindo as demandas da comunidade. A prefeita reforçou seu compromisso com a região e destacou as ações já realizadas em menos de dois anos de gestão.

A prefeita Adriane destacou outras ações que já foram feitas na região, como implantação da base da Guarda Civil Metropolitana, e realização de obras de cascalho nas estradas e a revitalização da Escola Municipal Isauro Bento Nogueira e da Unidade de Saúde da Família, proporcionando melhorias na infraestrutura local.

Nas reuniões, a prefeita apresentou suas propostas para os próximos quatro anos, destacando a inclusão de Anhanduí no plano de pavimentação que abrange mais de 400 km de vias em Campo Grande. "O Distrito de Anhanduí é de extrema importância para nossa cidade. Investir na educação no campo é essencial para garantir que as crianças que nascem aqui tenham qualidade de vida e incentivo para permanecerem em suas comunidades. Estamos trabalhando para fortalecer essa infraestrutura, e nos próximos anos, vamos avançar ainda mais", afirmou a prefeita Adriane.

A prefeita também garantiu a continuidade do processo de regularização fundiária, que traz dignidade e segurança jurídica às famílias do distrito. "É nossa missão garantir que todos tenham um lar regularizado e seguro. Esse trabalho continuará com força total em nosso próximo mandato", ressaltou Adriane.

Após as reuniões, a prefeita Adriane Lopes participou da tradicional feira na avenida principal do distrito.

