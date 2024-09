Adriane recebe carta demandas do setor industrial da Capital

A prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição Adriane Lopes (PP) participou, na noite de terça-feira (17), do evento “Encontros com a Indústria”, promovido pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), onde recebeu uma carta de intenções com as principais demandas do setor industrial.

No documento, o setor pede a redução da burocracia para licenciamento ambiental, a ampliação de áreas industriais e a criação de incentivos fiscais que atraiam novos investimentos, além de outras demandas.

Durante o encontro, Adriane apresentou o balanço dos dois anos de sua gestão, ressaltando as medidas já implementadas para melhorar a infraestrutura dos polos industriais e o ambiente de negócios na Capital.

Um dos destaques foi para a reformulação da Lei do Prodes, além do alinhamento de incentivos fiscais à eficiência na infraestrutura e a capacitação de jovens para o mercado de trabalho. “Estamos prontos para seguir avançando juntos, com foco no crescimento econômico, social e ambiental”, disse Adriane, reforçando a parceria entre o governo municipal e o setor privado.

