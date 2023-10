Adriane ressalta importância da Nelore para crescimento da Capital

A nova diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Nelore, eleita em 30 de agosto, tomou posse para o biênio 2024/2025 nesta segunda-feira (17), no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A prefeita Adriane Lopes esteve presente no evento, onde elogiou o trabalho realizado pela Associação, que tornou a Capital como referência na criação de gado Nelore, e destacou que “quando unimos nossos esforços, as coisas acontecem”.

“Quero parabenizar o Paulo e toda a diretoria da Nelore MS pelo compromisso e empenho de vocês na busca por uma atividade de excelência, produzindo animais de qualidade, com uma pecuária cada vez mais sustentável e que engrandece Campo Grande e o estado como um todo, fazendo de nós, referência para o Brasil inteiro", afirmou.

Adriane ainda elogiou o trabalho realizado por várias partes para garantir o retorno da Expogrande, que já foi considerada uma das maiores feiras do agronegócio do País. “Campo Grande já foi [sede de] uma das melhores feiras do agronegócio do País, essa feira que acontece aqui neste espaço. A produção de gado do nosso Estado, da nossa Capital, já foi referência por muitos anos e nós queremos manter. Existem novas possibilidades ocorrendo na nossa Capital”, destacou a prefeita.

Ela também reforçou a parceria do executivo municipal com a Associação, visando o desenvolvimento de Campo Grande. “Enaltecemos essa diretoria, que terá muito trabalho pela frente. Somos parceiros e temos o mesmo objetivo, o crescimento e destaque do Nelore da nossa terra”, disse.

O presidente eleito, Paulo Matos, apontou para a importância do apoio do poder público para apresentar a novos mercados a qualidade do gado criado por pecuaristas da região.

“Quero ressaltar a importância da presença da prefeita Adriane Lopes, pois, a soma de esforços e o trabalho conjunto entre produtores e o poder público tem papel fundamental no crescimento e fortalecimento da atividade pecuária. A raça nelore representa cerca de 80% dos plantéis do Brasil e tem um papel muito importante na economia do Mato Grosso do Sul e do Brasil", afirmou.

