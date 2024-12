Adriane sanciona mais de R$ 2,5 milhões em emendas parlamentares

As Emendas Parlamentares Impositivas da Lei n. 7.288, de 2 de agosto de 2024, sofreram alterações a foram sancionadas pela prefeita Adriane Lopes, conforme publicação do Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (27).

Os valores chegam a R$ 2.537.500 destinados as Secretarias de Saúde, Assistência Social, Inovação, Fundação de Esportes e Cultura.



As maiores emendas destinadas a uma única organização, são do vereador Carlão que destina R$ 150 mil para a operacionalização da atenção básica na UBSF Dr. Aquino Dias Bezerra, no Bairro Vida Nova III, e R$ 130 mil do Zé da Farmácia para o incentivo de custeio para ampliação das atividades da Associação Beneficente Casa Rosa.



Entre os valores em destaque estão R$ 125 mil da Luiza Ribeiro para o desfile dos blocos de rua de Campo Grande durante o Carnaval de 2025 - Urgente Companhia. Outros R$ 125 mil de Tiago Vargas para expandir o número de pessoas amparadas pelos serviços de promoção de saúde na Associação Fazer o Bem Faz Bem.

O vereador Papy destinou para a revitalização da pista de Skate do Horto Florestal e ao atendimento às pessoas do Projeto Bem-Estar Mente Corpo, do Instituto IDEPS, R$ 125 mil cada.



Quem também recebe R$ 125 mil é a Associação Campo-Grandense de Beisebol e Softbol para cobertura da arquibancada, com emenda do vereador João Rocha.



