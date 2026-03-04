Advogado de Sérgio Assis se posiciona sobre operação Agro-Fantasma: "Meu cliente não foi preso"

O advogado Miguel Zaim, representante de Sérgio Assis, esclareceu nesta quarta-feira (4) que seu cliente não foi preso durante a Operação Agro-Fantasma, deflagrada pelas Polícias Civis de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo Miguel, os mandados cumpridos se referem apenas a busca e apreensão, e Sérgio não tem relação direta com a empresa investigada, Santa Felicidade.

"Sérgio não tem participação nenhuma, não fez nada, é apenas pai do Mário. Ele não negociou com esse cara, não tem contrato, não há qualquer ato negocial," disse o advogado em entrevista ao JD1 Notícias.

Operação Agro-Fantasma investiga esquema com produtores rurais

A Operação Agro-Fantasma, conduzida pelas polícias de MT e MS, apura suspeitas de estelionato, associação criminosa, fraude fiscal e recebimento de créditos indevidos. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, bloqueadas contas bancárias e indisponibilizados bens, incluindo uma aeronave avaliada em R$ 5,8 milhões, veículos de luxo e imóveis.

Segundo a polícia, a empresa investigada atraiu produtores rurais oferecendo compras de grãos a prazo e revendendo os produtos à vista, deixando dívidas não quitadas. Em um dos casos, o prejuízo ultrapassa R$ 58 milhões.

Miguel reforçou que Sérgio Assis não é alvo da investigação, sendo mencionado apenas por ser pai de Mário Sérgio, um dos sócios da empresa. "A operação não tem relação com ele, apenas com seu filho e a empresa," concluiu o advogado.

Ameaças motivaram medidas protetivas

Miguel afirmou que a ofensiva judicial e midiática partiu de Silvano dos Santos, que teria tentado pressionar os envolvidos para obter um acerto comercial. Segundo o advogado, Silvano chegou a fazer ameaças contra os investigados e suas famílias, o que levou à concessão de medidas cautelares aos seus clientes, concedido pelo Judiciário.

No documento ficou determinado que Silvano mantenha distância mínima de 500 metros das vítimas, familiares e funcionários da empresa; Não faça contato por qualquer meio de comunicação; Enfrente prisão preventiva caso descumpra as medidas.

"Conseguimos uma medida protetiva porque ele começou a ameaçar de matar todo mundo. Não há nenhum crime de estelionato ou fraude envolvendo Sérgio," acrescentou Juarez.

