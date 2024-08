Advogado é escolhido para vice da chapa de André Luis à Prefeitura

O Partido Renovação Democrática (PRD), realiza neste domingo (4), a convenção que irá lançar oficialmente o nome o vereador Professor André Luis, para concorrer como prefeito de Campo Grande, e já anunciou como seu vice, o advogado Luiz Correia Pereira.

Luiz concorreu a cargo eletivo em 2016, quando se candidatou para vereador, ficando como suplente pelo extinto Partido da Mulher Brasileira, durante aquela legislatura.

Natural de Campo Grande e filiado ao PRD, o advogado é formado pela Faculdade Estácio de Sá desde 2021, com atuação nas áreas previdenciária, eleitoral, cível e trabalhista.

“A minha preocupação é que o povo de Campo Grande seja bem tratado e que as pessoas se sintam verdadeiramente representadas. Quero trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na nossa cidade”, defendeu o advogado.

De acordo com o pré-candidato, vereador Professor André Luis, o nome do advogado foi escolhido justamente por representar a renovação política em Campo Grande, pauta central do partido.

“É uma pessoa jovem, da iniciativa privada, que não tem vícios na política. Fico feliz e aliviado com essa escolha, porque a renovação tem que partir do novo, já que não se tem renovação colocando pessoas da velha política. Não queremos alguém que tenha as experiências ruins do velho, porque precisamos rejuvenescer a política da Capital, com ideias novas e vontade de mudar a realidade dessa cidade tão carente de atenção”, afirmou.

Ao lado do presidente estadual do PRD, Delcídio do Amaral, e do presidente municipal do partido, Adauto Souto, a chapa será oficializada no domingo (4), durante a convenção partidária. Na oportunidade também serão apresentados os pré-candidatos a vereador da Capital.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também