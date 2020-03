André quer que PSDB lance candidato próprio na capital

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, afirmou nesta terça-feira (3), que o PSBD deve se olhar para "exemplo" do MDB e "não errar” em deixar de lançar candidato próprio para a prefeitura de Campo Grande nas eleições deste ano.

Puccinelli falou da possibilidade de aliança com o partido do governador Reinaldo Azambuja e disse que não vê problema. “Para uma candidatura comum em município, só se houver conveniências outras, que não os ideias, então, não tem problema nenhum”, afirmou ao lembrar-se do “erro” do MDB nas eleições municipais de 2016.

Para o ex-governador, o MDB já aprendeu, mas o PSBD não. “O PSDB parece que não aprendeu e vai ver lá na frente que deveria ter apresentado candidato. Governador forte não deve deixar de apresentar candidato. Ainda mais agora que se restringe coligação proporcional”, disparou.

Outras alianças

Sobre as possíveis alianças com os demais partidos, André ressalta que o MDB está aberto a todos os que “tiverem ideias consoantes”. “Que queiram estar juntos numa ideia de que a participação administrativa municipal não é o que nos atrai. Nos atrai uma reformulação do partido que tem que ser, além do nome MDB. Os velhões estão saindo. Tem que trazer gurizada nova, arejada, para oxigenar o partido com homens e mulheres, é o que estamos fazendo”, afirmou.

