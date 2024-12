AO VIVO: Acompanhe a diplomação de Adriane Lopes e vereadores eleitos

Acontece nesta quarta-feira (18), no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, a cerimônia de diplomação da prefeita reeleita de Campo Grande, Adriane Lopes, e dos vereadores eleitos nas eleições municipais deste ano.

Eleita com 222.699 fotos, Adriane toma posse do cargo no dia 1º de janeiro, e fica à frente do executivo municipal por mais quatro anos.

A solenidade, realizado pela Junta Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral (ZE), de Campo Grande, será conduzida pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa e será fechada ao público, com apenas amigos e familiares dos diplomados convidados para acompanhar a cerimônia.

Os cidadãos podem acompanhar o evento ao vivo por meio do canal do TRE-MS no YouTube e pela TV Câmara, no Canal 7.1.

Acompanhe a cerimônia:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também