AO VIVO: Beto Pereira passa por sabatina no São Julião

A sabatina do Hospital São Julião recebe o candidato a Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira (PSDB), nesta segunda-feira (30). Objetivo do "Candidatos no São Julião" é que postulantes apresentem propostas sobre saúde e meio ambiente, além de temas que abrangem aspectos sociais.

A próxima candidata confirmada é Adriane Lopes nesta segunda-feira (30), às 10h30h. A sabatina poderá ser acompanhada presencialmente na Sala de Reunião da Administração do São Julião, localizada na Rua Lino Villachá 1.250, Nova Lima, ou pelo Instagram @ hospitalsaojuliao .

Imagens cedidas pelo São Julião. Assista:

