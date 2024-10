Após problemas com avião presidencial no México, Lula desembarca em Brasília

Após problemas com a aeronave utilizada pela Força Aérea Brasileira (FAB), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou, nesta quarta-feira (2), em Brasília, após viagem ao Méximo para acompanhar a posse da presidente do país, Claudia Sheinbaum.

Lula e sua comitiva embarcaram no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, na Cidade do México, às 14h10 no horário local (17h10 no horário de Brasília), mas após a aeronave VC-1 da FAB apresentar um problema técnico, ela foi obrigada a retornar ao aeroporto mexicano.

Sem dar detalhes sobre a causa do problema técnico, a FAB apenas informou que os procedimentos de segurança foram adotados e os pilotos aguardariam o consumo de combustível necessário para que o avião pudesse pousar em segurança no aeroporto de origem.

Após cinco horas no ar, aeronave pousou em segurança às 22h16 na capital mexicana, e somente na madrugada desta quarta-feira que todos embarcaram em direção de Brasília.

Até o momento, a FAB não divulgou a causa do problema técnico que atingiu o Airbus A329CJ.

