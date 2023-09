Após visita ao Paraguai, Paulo Corrêa destaca oportunidade de negócios com MS

O deputado e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa, relatou nesta manhã (28), durante a sessão ordinária, sua visita oficial ao Paraguai, realizada nos dias 26 de 27 de setembro, onde representou a Casa de Leis.



Paulo Corrêa destacou a oportunidade de negócio para Mato Grosso do Sul com o país vizinho. “Foi um banho de cultura e uma aula sobre como os produtores têm se adaptado, com auxílio da tecnologia, para alavancar a produção e desenvolver a região, levando emprego e renda para as pessoas”, resumiu o 1º secretário da Assembleia Legislativa, sobre a visita oficial ao Chaco Paraguaio.

Além da ponte bioceânica, a comitiva sul-mato-grossense, composta pelo prefeito Nelson Cintra, o presidente da Câmara Municipal de Porto Murtinho, Elbio Balta e o presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Walter Schlatter, visitou Loma Plata e Filadélfia, dois municípios distantes cerca de 300 km de Porto Murtinho, que são “exemplo de superação”, segundo Corrêa.

“Em Porto Murtinho, chove 1200 milímetros por ano, enquanto lá chove 800 milímetros. Mesmo assim, eles produzem um leite de ótima qualidade, comercializado aqui em Mato Grosso do Sul; plantam e fazem o beneficiamento do algodão, mas também produzem carne de altíssima qualidade utilizando um terço da água utilizada por um frigorífico normal em qualquer outro lugar”, compara.

Na avaliação do parlamentar, a visita também serviu para linkar o setor industrial sul-mato-grossense com o paraguaio, considerando o universo de oportunidades de negócio que serão abertas pela Rota Bioceânica. "É um sonho de 40 anos que se torna realidade para promover uma verdadeira revolução nas relações comerciais, no desenvolvimento regional e na integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile”, finaliza.

