Aprovados em processo seletivo sÃ£o convocados pela prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Secretaria de Planejamento e Finanças (Sefin), está convocando os candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para operador de teleatendimento e agente social de esporte e lazer.

Conforme o edital n. 09/2022-56, as vagas são para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesa com pessoal. Os candidatos aprovados devem comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão, no Paço Municipal, conforme relação nominal, local, data e horário, especificados no Anexo Único do Edital, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Agente Social de Esportes

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) sob o Edital 21/ 2023-11 também realizou a convocação de candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para a função de Agente Social de Esportes e Lazer no Diário Oficial de hoje. Os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão.

O cronograma para apresentação dos convocados para a função de operador de teleatendimento e Agente Social de Esportes e Lazer podem ser conferidos a partir da página 3 do Diogrande, e no link clicando aqui.

A Secretaria Municipal de Gestão – Gerência de Processo Seletivo Simplificado fica localizada no Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro.

