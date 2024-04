Argentina e México negam boatos de um conflito diplomático

A Argentina e o México negaram a existência de um conflito diplomático entre os dois países. A ideia de uma briga entre as nações surgiu depois de um atrito entre os presidentes Javier Milei e Andrés Manuel López Obrador ter sido registrado nesta semana.

Tudo começou com um artigo escrito pelo jornal argentino A Política Online, que sugeriu que a chanceler mexicana Alicia Bárcena, estaria considerando expulsar os diplomatas argentinos do país, de forma similar à decisão da Colômbia, na qual o governo expulsou na quarta-feira (27), o pessoal diplomático na embaixada da Argentina em Bogotá, depois de Milei ter chamado o governo colombiano de “assassino terrorista” durante uma entrevista. A Embaixada do México em Buenos Aires desmentiu o artigo em uma publicação no X.

Mais tarde, Bárcena afirmou que os relatórios sobre um possível conflito entre o México e a Argentina eram falsos. Por sua vez, Milei mencionou a publicação divulgada pela embaixada mexicana em Buenos Aires, em seu perfil no X.

O presidente do México respondeu ao argentino, também por meio de seu perfil no X, que não entendia como os argentinos, sendo tão inteligentes, votaram por alguém que não está correto, que despreza o povo e que se atreveu a acusar um conterrâneo, no caso o Papa Francisco, de ser um comunista e representante do diabo na terra.

Para finalizar, a chanceler da Argentina, Diana Mondino, tentou alcamar os ânimos dos presidentes em uma entrevista ao canal TN, e disse que “de nenhuma maneira se romperam relações” dos argentinos com a Colômbia.

