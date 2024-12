Recursos para dois viadutos terão emendas de bancada

A bancada federal de Mato Grosso do Sul definiu nesta quarta-feira (4) quais projetos que receberão emendas orçamentárias para o ano de 2025, e a pedido do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) foi acatada a destinação de R$ 90 milhões para a construção de viadutos em Campo Grande.

O deputado destacou a importância dos viadutos, que serão construídos na rotatória da Coca-Cola e na BR-163, que servirão como uma solução a longo prazo para os problemas de mobilidade urbana da Capital.

“Não dá para a gente conviver mais com improviso. Uma rotatória com semáforos não resolve o problema. Temos que pensar em obras para 20 a 30 anos voltadas ao trânsito de Campo Grande, que está cada vez mais caótico. Estou muito satisfeito que toda a bancada federal ficou sensibilizada pelo meu pedido e que possamos realizar a construção deste viaduto, que será uma obra arrojada, com ponte estaiada, nos moldes das grandes cidades do país”, disse o deputado.

O valor será repassado através do Governo do Estado, com o governador Eduardo Riedel comprometendo-se a ampliar o recurso com verbas estaduais para viabilizar as obras.

Com as obras dos viadutos, a bancada de Mato Grosso do Sul alocará um total de R$ 528 milhões em investimentos, que também incluem uma série de novas obras de infraestrutura, habitação e saúde.

Beto ainda revelou que Dourados receberá R$ 40 milhões, enquanto Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá contarão com R$ 30 milhões cada, com outros R$ 53 milhões para solucionar a questão da falta de água enfrentada por comunidades indígenas em Dourados.

