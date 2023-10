Beto Pereira diz que veto ao marco temporal "será derrubado"

O deputado Beto Pereira (PSDB/MS), ao discursar na posse do pecuarista Paulo Matos na Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Nelore, disse que uma força tarefa deve coordenar a derrubada de um eventual veto do presidente Lula, ao Projeto de Lei que mantém a vigência do Marco Temporal no País.

Segundo Beto, o ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, já foi avisado que um eventual veto deve ser derrubado pelo Congresso.

"A questão é sensível, bate na segurança jurídica no campo, e é ainda mais importante para os estados como Mato Grosso do Sul, com grandes áreas que podem ser alvo de reivindicações indígenas, e que possam ser alvos de ações de invasão", afirmou o parlamentar ao JD1.

